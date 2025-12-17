«Торонто» обыграл «Чикаго Блэкхоукс», уступая 0:2, у Михеева ассист
В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кайзер (Тонинато) – 10:21 0:2 Дикинсон (Михеев, Кревьер) – 14:58 (sh) 1:2 Экман-Ларссон (Мэттьюс, Нюландер) – 49:59 2:2 Мэттьюс (Нюландер) – 56:51 (pp) 3:2 Джошуа (Стечер, Маккейб) – 56:59
У победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс и Дакота Джошуа.
У гостей голы на счету Уайатта Кайзера и Джейсона Дикинсона. Российский нападающий Илья Михеев отличился результативной передачей.
