Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торонто Мэйпл Лифс – Чикаго Блэкхоукс, результат матча 17 декабря 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Торонто» обыграл «Чикаго Блэкхоукс», уступая 0:2, у Михеева ассист
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кайзер (Тонинато) – 10:21     0:2 Дикинсон (Михеев, Кревьер) – 14:58 (sh)     1:2 Экман-Ларссон (Мэттьюс, Нюландер) – 49:59     2:2 Мэттьюс (Нюландер) – 56:51 (pp)     3:2 Джошуа (Стечер, Маккейб) – 56:59    

У победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс и Дакота Джошуа.

У гостей голы на счету Уайатта Кайзера и Джейсона Дикинсона. Российский нападающий Илья Михеев отличился результативной передачей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android