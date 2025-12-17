«Торонто» обыграл «Чикаго Блэкхоукс», уступая 0:2, у Михеева ассист

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла на льду «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

У победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс и Дакота Джошуа.

У гостей голы на счету Уайатта Кайзера и Джейсона Дикинсона. Российский нападающий Илья Михеев отличился результативной передачей.