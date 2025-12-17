Скидки
Питтсбург Пингвинз – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 17 декабря 2025, счет 4:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Подколзина и 4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 11:38 (pp)     0:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 11:52 (pp)     1:2 Новак (Манта) – 19:15     1:3 Савуа (Регула, Янмарк) – 24:35     2:3 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 26:24 (pp)     2:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:36 (pp)     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Экхольм) – 46:47     3:5 Раст (Манта, Карлссон) – 56:51     3:6 Макдэвид (Хайман) – 58:41     4:6 Хайнен (Новак, Ши) – 59:46    

У победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Мэтт Савуа, Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин отличился голом, а американский форвард Коннор Макдэвид набрал 4 очка (2+2).

У хозяев голы записали на свой счёт Томми Новак, Эрик Карлссон, Брайан Раст и Дэнтон Хайнен. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился ассистом. Российский форвард Евгений Малкин не принимал участия в матче.

В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Оттавой Сенаторз» 19 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз» 19 декабря.

