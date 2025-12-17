Шайба Подколзина и 4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

В ночь с 16 на 17 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой гостей со счётом 6:4.
У победителей заброшенными шайбами отметились Зак Хайман, Мэтт Савуа, Эван Бушар. Российский нападающий Василий Подколзин отличился голом, а американский форвард Коннор Макдэвид набрал 4 очка (2+2).
У хозяев голы записали на свой счёт Томми Новак, Эрик Карлссон, Брайан Раст и Дэнтон Хайнен. Канадский нападающий Сидни Кросби отметился ассистом. Российский форвард Евгений Малкин не принимал участия в матче.
В следующей встрече «Питтсбург Пингвинз» встретится на выезде с «Оттавой Сенаторз» 19 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Бостон Брюинз» 19 декабря.
