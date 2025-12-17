Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 206-ю шайбу в карьере и обошёл Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь он занимает чистое второе место.

Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.

Напомним, Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата российский нападающий принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 16 результативных передач.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 19 декабря.