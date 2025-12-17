Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»

Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 206-ю шайбу в карьере и обошёл Микко Койву (205) в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты Уайлд». Теперь он занимает чистое второе место.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp)     3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23     4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53     5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)    

Рекорд принадлежит Мариану Габорику, на счету которого 219 голов.

Напомним, Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата российский нападающий принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 16 результативных передач.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 19 декабря.

Материалы по теме
Видео
7 очков Капризова, Тарасенко и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон» Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android