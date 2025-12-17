Капризов обошёл Александра Овечкина по голам с момента дебюта Кирилла в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 206-ю шайбу в карьере в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0). Капризов обошёл Александра Овечкина по голам с момента дебюта Кирилла в НХЛ в сезоне-2020/2021 и стал лучшим российским снайпером на этом отрезке.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов забил 206 голов в 353 матчах. На этом отрезке Овечкин забросил 205 шайб в 372 матчах.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 17 результативных передач. На счету Овечкина в текущем сезоне 33 матча и 31 (14+17) очко.