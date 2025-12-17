Капризов обошёл Александра Овечкина по голам с момента дебюта Кирилла в НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил 206-ю шайбу в карьере в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0). Капризов обошёл Александра Овечкина по голам с момента дебюта Кирилла в НХЛ в сезоне-2020/2021 и стал лучшим российским снайпером на этом отрезке.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09 2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp) 3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23 4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53 5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)
Всего за карьеру в НХЛ Капризов забил 206 голов в 353 матчах. На этом отрезке Овечкин забросил 205 шайб в 372 матчах.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий Капризов принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив 38 очков, из них 21 гол и 17 результативных передач. На счету Овечкина в текущем сезоне 33 матча и 31 (14+17) очко.
