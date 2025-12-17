Скидки
Главная Хоккей Новости

17 декабря главные новости спорта, футбол, РПЛ, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, кубок НБА.

«Рубин» уволит Рахимова, «Миннесота» с россиянами разгромила «Вашингтон». Главное к утру
Комментарии

Совет директоров казанского «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера клуба Рашида Рахимова, семь очков российских хоккеистов Кирилла Капризова, Владимира Тарасенко и Данилы Юрова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионата НХЛ, «Барселона» всухую обыграла «Гвадалахару» в 1/16 финала Кубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Рубин» решил уволить Рахимова и ждёт одобрения Минниханова. Замена тренеру — Федотов.
  2. 7 очков Капризова, Тарасенко и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Вашингтон» Овечкина.
  3. «Барселона» всухую одолела «Гвадалахару» в Кубке Испании.
  4. Овечкин сравнялся с Шэнаханом по числу проведённых игр в НХЛ.
  5. «Балтику» могут покинуть три футболиста в зимнее трансферное окно.
  6. Шайба Подколзина и 4 очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Питтсбург» в НХЛ.
  7. Шайба Уила принесла «Динамо» победу над «Спартаком» в столичном дерби в КХЛ.
  8. Капризов вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории «Миннесоты».
  9. «Реал Сосьедад» вырвал победу в концовке матча Кубка Испании, Захарян отыграл 66 минут.
  10. «Нью‑Йорк Никс» обыграл «Сан‑Антонио» и стал обладателем Кубка НБА ‑ 2025.
