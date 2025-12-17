«Рубин» уволит Рахимова, «Миннесота» с россиянами разгромила «Вашингтон». Главное к утру

Совет директоров казанского «Рубина» проголосовал за отставку главного тренера клуба Рашида Рахимова, семь очков российских хоккеистов Кирилла Капризова, Владимира Тарасенко и Данилы Юрова помогли «Миннесоте Уайлд» обыграть «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионата НХЛ, «Барселона» всухую обыграла «Гвадалахару» в 1/16 финала Кубка Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».