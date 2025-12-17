Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» одержать победу в матче с «Калгари»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Дублем и двумя результативными передачами отметился нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Дубль на счету форварда «Шаркс» Баркли Гудроу. Результативной передачей отметился российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Ещё по голу в составе калифорнийской команды забили Йон Клингберг и Тайлер Тоффоли. За «Калгари» шайбы забросили Блейк Коулман, Райан Ломберг и Назем Кадри. Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы.

«Сан-Хосе» одержал третью победу подряд и в следующем матче встретится с «Даллас Старз» на своей площадке.