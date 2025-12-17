Скидки
Сан-Хосе – Калгари, результат матча 17 декабря 2025, счет 6:3, НХЛ 2025/2026

Четыре очка Селебрини помогли «Сан-Хосе» одержать победу в матче с «Калгари»
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сан-Хосе Шаркс» и «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Клингберг (Селебрини) – 01:02     2:0 Гудроу (Остапчук, Иорио) – 06:00     2:1 Коулман (Уигар, Зари) – 11:01     2:2 Ломберг (Клапка) – 14:23     3:2 Гудроу (Селебрини, Делландреа) – 19:41     4:2 Селебрини (Граф) – 42:46     5:2 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 52:53     5:3 Кадри (Юбердо) – 53:31     6:3 Селебрини (Орлов, Гудроу) – 58:50    

Дублем и двумя результативными передачами отметился нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Дубль на счету форварда «Шаркс» Баркли Гудроу. Результативной передачей отметился российский защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов. Ещё по голу в составе калифорнийской команды забили Йон Клингберг и Тайлер Тоффоли. За «Калгари» шайбы забросили Блейк Коулман, Райан Ломберг и Назем Кадри. Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров пропустил три шайбы.

«Сан-Хосе» одержал третью победу подряд и в следующем матче встретится с «Даллас Старз» на своей площадке.

