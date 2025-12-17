В ночь на 17 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 17 декабря 2025 года:
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Ванкувер Кэнакс» — 0:3;
«Монреаль Канадиенс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:4;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ;
«Бостон Брюинз» – «Юта Мамонт» — 4:1.
«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2;
«Питтсбург Пингвинз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:6;
«Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Калгари Флэймз» — 6:3;
«Сиэтл Кракен» – «Колорадо Эвеланш» — 3:5.
Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 55 очками после 33 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 44 очка после 32 встреч.