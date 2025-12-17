Результаты матчей НХЛ на 17 декабря 2025 года

В ночь на 17 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 17 декабря 2025 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Ванкувер Кэнакс» — 0:3;

«Монреаль Канадиенс» – «Филадельфия Флайерз» — 1:4;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:2;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Анахайм Дакс» — 4:3 ОТ;

«Бостон Брюинз» – «Юта Мамонт» — 4:1.

«Детройт Ред Уингз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2;

«Питтсбург Пингвинз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:6;

«Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:0;

«Сан-Хосе Шаркс» – «Калгари Флэймз» — 6:3;

«Сиэтл Кракен» – «Колорадо Эвеланш» — 3:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 55 очками после 33 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 44 очка после 32 встреч.