Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Драйзайтль стал первым немецким игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков.

Теперь на счету 30-летнего немецкого нападающего стало 1003 (416+587) очка в 824 играх. В текущем сезоне на счету Драйзайтля 47 (17+30) очков в 34 играх при показателе полезности «+10».

Драйзайтль стал пятым игроком в истории «Эдмонтона», добравшимся до отметки в 1000 очков. Также в списке Уэйн Гретцки (1669 очков в 696 играх), Коннор Макдэвид (1138 в 746), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851).