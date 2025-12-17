Скидки
Хоккей Новости

Драйзайтль стал первым немецким игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков

Драйзайтль стал первым немецким игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков
Комментарии

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Драйзайтль стал первым немецким игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 1000 очков.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 11:38 (pp)     0:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 11:52 (pp)     1:2 Новак (Манта) – 19:15     1:3 Савуа (Регула, Янмарк) – 24:35     2:3 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 26:24 (pp)     2:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:36 (pp)     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Экхольм) – 46:47     3:5 Раст (Манта, Карлссон) – 56:51     3:6 Макдэвид (Хайман) – 58:41     4:6 Хайнен (Новак, Ши) – 59:46    

Теперь на счету 30-летнего немецкого нападающего стало 1003 (416+587) очка в 824 играх. В текущем сезоне на счету Драйзайтля 47 (17+30) очков в 34 играх при показателе полезности «+10».

Драйзайтль стал пятым игроком в истории «Эдмонтона», добравшимся до отметки в 1000 очков. Также в списке Уэйн Гретцки (1669 очков в 696 играх), Коннор Макдэвид (1138 в 746), Яри Курри (1043 в 754) и Марк Мессье (1034 в 851).

Комментарии
