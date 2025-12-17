Скидки
Сиэтл – Колорадо, результат матча 17 декабря 2025, счет 3:5, НХЛ 2025/2026

Две передачи Ничушкина и дубль Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
Комментарии

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Нечас, Мэнсон) – 12:19     1:1 Райт (Нюман, Какко) – 23:03     2:1 Эберле (Ларссон, Бенирс) – 25:48     2:2 Жирар (Ничушкин, Бёрнс) – 33:29     3:2 Стивенсон (Толванен, Данн) – 39:24 (pp)     3:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 42:40     3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 48:25 (pp)     3:5 Маккиннон (Ничушкин, Ландеског) – 59:36    

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Дубль и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир сезона НХЛ Натан Маккиннон. Отметим, что «Колорадо» уступал со счётом 2:3 после второго периода, но забросил три шайбы подряд в заключительном периоде.

«Колорадо» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять сводную таблицу НХЛ.

Комментарии
