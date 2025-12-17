Две передачи Ничушкина и дубль Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 5:3.

Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Дубль и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир сезона НХЛ Натан Маккиннон. Отметим, что «Колорадо» уступал со счётом 2:3 после второго периода, но забросил три шайбы подряд в заключительном периоде.

«Колорадо» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять сводную таблицу НХЛ.