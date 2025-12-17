Две передачи Ничушкина и дубль Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
В Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш». Победу одержали гости со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Нечас, Мэнсон) – 12:19 1:1 Райт (Нюман, Какко) – 23:03 2:1 Эберле (Ларссон, Бенирс) – 25:48 2:2 Жирар (Ничушкин, Бёрнс) – 33:29 3:2 Стивенсон (Толванен, Данн) – 39:24 (pp) 3:3 Маккиннон (Макар, Нечас) – 42:40 3:4 Нельсон (Маккиннон, Макар) – 48:25 (pp) 3:5 Маккиннон (Ничушкин, Ландеског) – 59:36
Двумя результативными передачами отметился российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин. Дубль и результативную передачу на свой счёт записал лучший бомбардир сезона НХЛ Натан Маккиннон. Отметим, что «Колорадо» уступал со счётом 2:3 после второго периода, но забросил три шайбы подряд в заключительном периоде.
«Колорадо» одержал третью победу подряд и продолжает возглавлять сводную таблицу НХЛ.
