«Со скамейки смотреть хоккей не хотелось». Абрамов — о деталях обмена в «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов рассказал, как возник вариант обмена в новосибирский клуб из «Торпедо».

– Расскажите о деталях обмена из «Торпедо»?

– Это внутренний командный момент. Меня не ставили, я ждал шанса, было желание играть, со скамейки смотреть хоккей не хотелось. Прошло пару игр, потом три, четыре, пять – затянулось почему-то это. Затем начался совместный диалог, и пришли к общему знаменателю, что я был бы не против продолжить карьеру в другой команде. За пару дней до обмена мне написал генеральный менеджер, что через пару дней перейду в новую команду, и назвал возможный клуб. Получилось, что приехал сюда, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.