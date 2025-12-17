Расписание матчей КХЛ на 17 декабря 2025 года

Сегодня, 17 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 17 декабря 2025 года (время московское):

12:15. «Амур» – «Адмирал»;

19:30. «Сочи» – «Металлург».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 50 очками после 37 матчей возглавляет «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 53 очка после 34 игр.