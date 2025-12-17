Расписание матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года

Сегодня, 17 декабря, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 17 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Ижсталь»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «СКА-ВМФ»;

16:00. «Омские Крылья» – «Рязань-ВДВ»;

16:30. «Зауралье» – АКМ;

18:30. «Нефтяник» – ХК «Норильск»;

18:30. «Химик» – «Торос».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 57 очков в 34 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.