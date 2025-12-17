Сегодня, 17 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 17 декабря 2025 года (время московское):
17:30. «Ладья» – «Красноярские Рыси»;
18:30. «Чайка» – «Мамонты Югры»;
18:30. «Локо» – МХК «Динамо» Спб;
18:30. «Алмаз» – «СКА-1946»;
19:00. «АКМ Новомосковск»– «Кузнецкие Медведи»;
19:00. «Динамо-Шинник» – МХК «Спартак МАХ».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.