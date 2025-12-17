Коннор Макдэвид стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 44-м за карьеру в НХЛ. Он стал лидером по их числу среди действующих игроков, обогнав Сидни Кросби (43).

В топ-6 по матчам с четырьмя и более очками среди действующих хоккеистов также входят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 33), Евгений Малкин («Питтсбург», 31) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 31).

Среди всех игроков в истории лиги Макдэвид делит 13-е место с Роном Фрэнсисом (44). В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца 56 (20+36) очков в 34 матчах.