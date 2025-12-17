Скидки
Хоккей Новости

Коннор Макдэвид стал лидером среди действующих игроков НХЛ по играм с 4+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:4). Матч с 4+ очками стал для Макдэвида 44-м за карьеру в НХЛ. Он стал лидером по их числу среди действующих игроков, обогнав Сидни Кросби (43).

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хайман (Макдэвид, Драйзайтль) – 11:38 (pp)     0:2 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 11:52 (pp)     1:2 Новак (Манта) – 19:15     1:3 Савуа (Регула, Янмарк) – 24:35     2:3 Карлссон (Кросби, Ракелль) – 26:24 (pp)     2:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 29:36 (pp)     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Экхольм) – 46:47     3:5 Раст (Манта, Карлссон) – 56:51     3:6 Макдэвид (Хайман) – 58:41     4:6 Хайнен (Новак, Ши) – 59:46    

В топ-6 по матчам с четырьмя и более очками среди действующих хоккеистов также входят Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 34), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 33), Евгений Малкин («Питтсбург», 31) и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 31).

Среди всех игроков в истории лиги Макдэвид делит 13-е место с Роном Фрэнсисом (44). В текущем сезоне на счету 28-летнего канадца 56 (20+36) очков в 34 матчах.

