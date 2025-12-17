Абрамов — об обмене из «Торпедо»: у меня не было такого, что я не хочу в «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов рассказал, как воспринял переход из «Торпедо» в новосибирский клуб.

– Как восприняли переход в «Сибирь», ведь команда в то время потерпела 13 поражений подряд и клуб был на последнем месте в лиге?

– Скажу честно, когда приезжал в Новосибирск с «Торпедо» и смотрел игру из-за стекла, понимал, что был бы не против помочь клубу в момент, когда сам не выхожу на лёд. У меня не было такого, что я не хочу в «Сибирь». Наоборот, мне было без разницы, на каком месте идёт клуб. Сейчас у нас задача выйти в плей-офф, главное – подойти правильно ментально. Рад, что тут оказался, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.