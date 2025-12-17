Скидки
Абрамов о Новосибирске: встреча фанатов поразила, держал в голове, что обменяли на Ткачёва

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов отметил поддержку новосибирских болельщиков и новую «Сибирь-Арену».

– Как вам приём в Новосибирске, кажется, что давно так новичков не встречали?
– На самом деле, после такого обмена на Владимира Ткачёва… Держали в голове, что нас обменяли на такого игрока, центрального. Просто хочу показать хороший хоккей, любовь к нему и доказать, почему я вообще играю.
Встреча фанатов поразила. Они ярые, чувствуешь поддержку, сибирские эмоции. Не буду врать, это одна из лучших арен, на которой я играл, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Абрамовым читайте на «Чемпионате»:
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Эксклюзив
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
