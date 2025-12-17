Форвард «Сибири» Абрамов рассказал о работе с Ярославом Люзенковым

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов высказался о работе с Ярославом Люзенковым, который на данный момент исполняет обязанности главного тренера новосибирской команды. Абрамов перешёл в «Сибирь» из «Торпедо» по ходу текущего сезона.

– Про Ярослава Люзенкова на уровне КХЛ мы мало что знаем, расскажите, какой он тренер, человек?

– Его подход не особо чем-то отличается от других тренеров, с кем я работал. Видно, что у него есть определённая тактика, вид игры. Он любит выполнение задач, правильность. Как человек он добрый и позитивный, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.