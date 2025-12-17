Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Сибири» Абрамов рассказал о работе с Ярославом Люзенковым

Форвард «Сибири» Абрамов рассказал о работе с Ярославом Люзенковым
Комментарии

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов высказался о работе с Ярославом Люзенковым, который на данный момент исполняет обязанности главного тренера новосибирской команды. Абрамов перешёл в «Сибирь» из «Торпедо» по ходу текущего сезона.

– Про Ярослава Люзенкова на уровне КХЛ мы мало что знаем, расскажите, какой он тренер, человек?
– Его подход не особо чем-то отличается от других тренеров, с кем я работал. Видно, что у него есть определённая тактика, вид игры. Он любит выполнение задач, правильность. Как человек он добрый и позитивный, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Абрамовым читайте на «Чемпионате»:
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Эксклюзив
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android