«Более глубокие причины». Абрамов — о том, что не сложилось в «Торпедо»

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов не смог ответить на вопрос, почему у него не сложилась карьера в «Торпедо». Форвард был обменян из нижегородского клуба в новосибирский по ходу текущего сезона. Абрамов перестал попадать в состав «Торпедо», где начал свою карьеру в КХЛ в 2024 году.

– Почему в этом сезоне не сложилось в «Торпедо»?

– Тяжело сказать, что не сложилось. Тут более глубокие причины. Хоккей – это бизнес, всё может случиться. Не надо зацикливаться на этом, рад, что я сейчас в том положении, где я играю и мне доверяют, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.