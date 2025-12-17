Скидки
«Более глубокие причины». Абрамов — о том, что не сложилось в «Торпедо»

«Более глубокие причины». Абрамов — о том, что не сложилось в «Торпедо»
Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов не смог ответить на вопрос, почему у него не сложилась карьера в «Торпедо». Форвард был обменян из нижегородского клуба в новосибирский по ходу текущего сезона. Абрамов перестал попадать в состав «Торпедо», где начал свою карьеру в КХЛ в 2024 году.

– Почему в этом сезоне не сложилось в «Торпедо»?
– Тяжело сказать, что не сложилось. Тут более глубокие причины. Хоккей – это бизнес, всё может случиться. Не надо зацикливаться на этом, рад, что я сейчас в том положении, где я играю и мне доверяют, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Абрамовым читайте на «Чемпионате»:
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
