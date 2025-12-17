«Пожалуй, я лучше без бензина останусь». Абрамов — о неприятной истории в Америке

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов рассказал о неприятном эпизоде в одном из криминальных районов города США.

– В Спрингфилде, в котором вы играли, население чуть больше 100 тысяч человек, и город является одним из самых криминогенных. Были какие-то истории?

– Спрингфилд связан с «Симпсонами», рядом есть ещё и Хартфорд, который тоже входит в число криминальных городов, – в 20-30 минутах езды. Я жил между этими городами в спокойном тихом районе, слава богу.

Был случай как-то, что поехали на товарищескую игру с «Хартфордом». Я решил добраться на машине, недолго же. После игры понял, что мне надо заправиться, чтобы доехать до дома, не было бензина уже. Вышел я на бензоколонку, было темно, поздно, я уставший. Осмотрелся по сторонам: странная заброшенная улица, идут темнокожие. Я думаю: «Ну, нет, пожалуй, я лучше без бензина останусь». Залил быстро на $ 5 и уехал сразу. Но я там особо и не гулял – арена и дом. Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.