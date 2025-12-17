Скидки
Абрамов — о Канаде и США: канадцы более доброжелательные, у американцев есть показушность

Абрамов — о Канаде и США: канадцы более доброжелательные, у американцев есть показушность
Комментарии

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов заявил, что люди в Канаде более открытые и доброжелательные, чем в США.

– В плане повседневной жизни можете сравнить Россию, Канаду и США? Где было спокойнее?
– Дома всегда хорошо, кто бы что ни говорил: родители, друзья. Канада тоже спокойная, там, где я жил, было тихо. По сравнению с Америкой чувствуешь разницу, даже в менталитете.

– Какая у них разница?
– В Канаде более открытые и доброжелательные люди, в Америке они отличаются – есть показушность. Не в команде самой, а когда встречаешь где-то людей: в магазине, на улице. Канада мне больше нравится, чем США, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Абрамовым читайте на «Чемпионате»:
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Эксклюзив
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
