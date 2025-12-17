Абрамов — о работе с Исаковым: он не до конца увидел, где я могу играть и как

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов рассказал, почему не удалось сработаться с главным тренером «Торпедо» Алексеем Исаковым.

– Не получилось сработаться с Алексеем Исаковым?

– У каждого своё видение: тренер смотрит так, игроки – по-другому. Понятное дело, что хоккеист должен подстраиваться, но я не хочу говорить ни за себя, ни за тренера. Это прошлое, у меня нет вопросов ни к кому.

– А что он изначально хотел видеть?

– Исходя из ситуации, мне тяжело сказать. Скорее всего, он хотел видеть более оборонительного игрока, который сдерживает. Я играл в третьем-четвёртом звене.

– Вы оказались на непрофильной позиции?

– Да, можно сказать и так. Может быть, он не до конца увидел, где я могу играть и как, но это нормально – у каждого своё видение. Претензий у меня нет, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.