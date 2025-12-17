Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Абрамов — о прошлом сезоне: поговорив по душам с Ларионовым, у меня пошло

Абрамов — о прошлом сезоне: поговорив по душам с Ларионовым, у меня пошло
Комментарии

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов заявил, что после откровенного разговора с Игорем Ларионовым он получил заряд уверенности и улучшил свою игру. Форвард выступал в «Торпедо» в прошлом сезоне под руководством специалиста.

– Доверие Ларионова окрылило?
– Поначалу – да. Я с ним разговаривал, не мог понять, как найти игру. Поговорив по душам с Профессором, у меня пошло. Это меня окрылило, как вы сказали. В какой-то игре он мне доверил пробить буллит, сразу понял, что я должен оправдать надежды. Это дало мне уверенность, я начал чувствовать игру, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михаилом Абрамовым читайте на «Чемпионате»:
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Эксклюзив
«Понимая американскую жизнь, старался ночью на улице не появляться». Интервью с Абрамовым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android