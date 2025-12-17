Абрамов — о прошлом сезоне: поговорив по душам с Ларионовым, у меня пошло

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов заявил, что после откровенного разговора с Игорем Ларионовым он получил заряд уверенности и улучшил свою игру. Форвард выступал в «Торпедо» в прошлом сезоне под руководством специалиста.

– Доверие Ларионова окрылило?

– Поначалу – да. Я с ним разговаривал, не мог понять, как найти игру. Поговорив по душам с Профессором, у меня пошло. Это меня окрылило, как вы сказали. В какой-то игре он мне доверил пробить буллит, сразу понял, что я должен оправдать надежды. Это дало мне уверенность, я начал чувствовать игру, — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.