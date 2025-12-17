Форвард «Сибири» Абрамов рассказал об основных идеях Ларионова — правильном питании и сне

Нападающий «Сибири» Михаил Абрамов рассказал об основных идеях Игоря Ларионова — правильном питании и сне.

– Расскажите поподробнее об этих идеях, которые декларирует Ларионов: правильное питание, сон.

– У каждого свой подход к питанию, свой организм. Я в свой рацион кое-что добавил, что советовал Игорь Николаевич: салаты, зелень. Я и так питался, конечно, правильно, но каждый себе может позволить себе когда-то что-нибудь.

Когда ты держишь такой режим питания, то становится легче. Например, он также говорил не есть тяжёлое на ночь – стейки перед сном, допустим. После такой еды тяжело спишь. То есть я понимаю, что он был прав насчёт этого.

– Это было в назидательном формате или как совет?

– Как совет. Не было такого, чтобы он говорил: «Ты ешь только это». Бывало такое, что ты идёшь есть, он оказывается рядом и говорит: «Салатика побольше положи». Почему нет? — сказал Абрамов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.