«Игры в одно и то же время». Андрей Назаров высказался о календаре и показе матчей КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что КХЛ нужно обратить внимание на расписание, в котором одновременно начинаются несколько топовых матчей.

«После паузы возобновился регулярный чемпионат КХЛ. Накануне мы увидели сразу восемь отличных матчей с непредсказуемыми сюжетами и неожиданными результатами. Всё это в очередной раз доказывает, что конкуренции в лиге стало больше, хоккей развивается семимильными шагами и является спортом номер один в России. Игры проходили от Москвы до Новосибирска, аншлаги на трибунах, высокие телевизионные рейтинги. В общем, настоящий подарок для болельщиков в преддверии новогодних праздников.

Посмотреть хотелось все матчи, но пять игр начинались примерно в одно и то же время, да и встреча в Тольятти накладывалась на вечерний временной слот. Думаю, что если бы матчи начинались в разное время или были бы разведены по разным дням в календаре, то телевизионные рейтинги и зрительский интерес стали бы ещё выше. Ведь проходных игр в КХЛ не осталось», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.