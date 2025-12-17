Скидки
Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов набрал очко в своём первом матче в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов набрал очко в своём первом матче в НХЛ. Россиянин отметился результативной передачей в победном матче с «Калгари Флэймз» (6:3). Ранее форвард был вызван из АХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Клингберг (Селебрини) – 01:02     2:0 Гудроу (Остапчук, Иорио) – 06:00     2:1 Коулман (Уигар, Зари) – 11:01     2:2 Ломберг (Клапка) – 14:23     3:2 Гудроу (Селебрини, Делландреа) – 19:41     4:2 Селебрини (Граф, Чернышов) – 42:46     5:2 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 52:53     5:3 Кадри (Юбердо) – 53:31     6:3 Селебрини (Орлов, Гудроу) – 58:50    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) очков.

Российский нападающий в нынешнем сезоне набрал 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Сан-Хосе Барракуда». Форвард признан лучшим новичком ноября в АХЛ.

