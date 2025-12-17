Нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов набрал очко в своём первом матче в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов набрал очко в своём первом матче в НХЛ. Россиянин отметился результативной передачей в победном матче с «Калгари Флэймз» (6:3). Ранее форвард был вызван из АХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уроженец Пензы является выпускником школы «Динамо». В молодёжке динамовцев нападающий провёл 84 игры и набрал 82 (43+39) очка при показателе полезности «+44». За два сезона в составе основной команды молодой игрок провёл 49 матчей, заработав 5 (4+1) очков.

Российский нападающий в нынешнем сезоне набрал 23 (11+12) очка в 25 матчах за «Сан-Хосе Барракуда». Форвард признан лучшим новичком ноября в АХЛ.