Вячеслав Козлов назначен главным тренером московского «Динамо» в КХЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых. С 17 ноября специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сегодня наставник утверждён на пост главного тренера бело-голубых.

Ранее в роли старшего тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов стал обладателем Кубка Континента (2024) и бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025).

Напомним, московское «Динамо» начинало сезон с Алексеем Кудашовым в роли главного тренера. Специалист покинул команду в ноябре. На данный момент «Динамо» занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ.