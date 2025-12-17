Селебрини набрал 50 очков в сезоне, лишь Кросби и Гретцки набирали быстрее в его возрасте

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (6:3) и был признан первой звездой встречи. В активе 19-летнего канадца 51 (18+33) очко в 34 играх в текущем сезоне.

В истории НХЛ только два игрока в возрасте до 20 лет быстрее набирали 50 очков за сезон. Это Сидни Кросби (сезон-2006/2007, «Питтсбург», 28 игр) и Уэйн Гретцки (сезон-1979/1980 и 1980/1981, «Эдмонтон», оба раза – 32 игры).

В гонке бомбардиров текущего сезона лиги 19-летний Маклин Селебрини уступает лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».