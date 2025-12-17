Селебрини набрал 50 очков в сезоне, лишь Кросби и Гретцки набирали быстрее в его возрасте
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (6:3) и был признан первой звездой встречи. В активе 19-летнего канадца 51 (18+33) очко в 34 играх в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 06:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
6 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Клингберг (Селебрини) – 01:02 2:0 Гудроу (Остапчук, Иорио) – 06:00 2:1 Коулман (Уигар, Зари) – 11:01 2:2 Ломберг (Клапка) – 14:23 3:2 Гудроу (Селебрини, Делландреа) – 19:41 4:2 Селебрини (Граф, Чернышов) – 42:46 5:2 Тоффоли (Эклунд, Веннберг) – 52:53 5:3 Кадри (Юбердо) – 53:31 6:3 Селебрини (Орлов, Гудроу) – 58:50
В истории НХЛ только два игрока в возрасте до 20 лет быстрее набирали 50 очков за сезон. Это Сидни Кросби (сезон-2006/2007, «Питтсбург», 28 игр) и Уэйн Гретцки (сезон-1979/1980 и 1980/1981, «Эдмонтон», оба раза – 32 игры).
В гонке бомбардиров текущего сезона лиги 19-летний Маклин Селебрини уступает лишь Натану Маккиннону из «Колорадо» и Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».
