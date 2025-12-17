Лямкин: у «Салавата» не было лидера — Ремпала, но один человек не способен что-то сделать
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым», в котором отсутствовал форвард уфимской команды Шелдон Ремпал.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5) 1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5) 2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5) 3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5) 4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5) 4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4) 5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5) 5:3 Горшков – 57:00 (4x5) 6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)
– Ответочка получилась за уфимскую игру. Все игры разные, сегодня был результативный матч. Стоит отметить, что у них не было лидера – Шелдона Ремпала. Но один человек не способен что-то сделать. Мы сегодня играли совсем иначе, нежели в Уфе.
– У «Ак Барса» также было много потерь в составе по причине болезни и травм. Это сказалось на команде?
– Мы стараемся показать, что незаменимых нет, есть обойма, глубина состава. Молодые пацаны, которые ждут своего шанса. Парни есть, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
