Лямкин: у «Салавата» не было лидера — Ремпала, но один человек не способен что-то сделать

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о победе в матче с «Салаватом Юлаевым», в котором отсутствовал форвард уфимской команды Шелдон Ремпал.

– Ответочка получилась за уфимскую игру. Все игры разные, сегодня был результативный матч. Стоит отметить, что у них не было лидера – Шелдона Ремпала. Но один человек не способен что-то сделать. Мы сегодня играли совсем иначе, нежели в Уфе.

– У «Ак Барса» также было много потерь в составе по причине болезни и травм. Это сказалось на команде?

– Мы стараемся показать, что незаменимых нет, есть обойма, глубина состава. Молодые пацаны, которые ждут своего шанса. Парни есть, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.