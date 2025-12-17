«Перестал бояться совершать ошибки». Тарасенко — об игре Юрова за «Миннесоту»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оценил игру соотечественника Данилы Юрова. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» второе звено «дикарей» состояло из российских форвардов — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина.

«Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к лиге. Все стараются ему помочь, сам он тоже хорошо справляется. Он перестал бояться совершать ошибки и начал играть уверенно. Он хорош не только в атаке, но и в защите, что облегчает нам задачу. Приятно играть вместе с ним», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.

Тарасенко в игре с «Вашингтоном» отметился дублем и результативной передачей. Юров забил гол и отдал две передачи.