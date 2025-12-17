«Перестал бояться совершать ошибки». Тарасенко — об игре Юрова за «Миннесоту»
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оценил игру соотечественника Данилы Юрова. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» второе звено «дикарей» состояло из российских форвардов — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09 2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp) 3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23 4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53 5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)
«Нужно некоторое время, чтобы привыкнуть к лиге. Все стараются ему помочь, сам он тоже хорошо справляется. Он перестал бояться совершать ошибки и начал играть уверенно. Он хорош не только в атаке, но и в защите, что облегчает нам задачу. Приятно играть вместе с ним», — приводит слова Тарасенко сайт НХЛ.
Тарасенко в игре с «Вашингтоном» отметился дублем и результативной передачей. Юров забил гол и отдал две передачи.
