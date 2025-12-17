Скидки
Лямкин: эксперты говорят, что у «Ак Барса» лёгкий календарь — поэтому мы довольны

Лямкин: эксперты говорят, что у «Ак Барса» лёгкий календарь — поэтому мы довольны
Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о календаре казанского клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

– Что думаете о долгих паузах – сначала на игры сборных, потом будет пауза на неделю после матча в Уфе…
– Эксперты говорят, что у нас лёгкий календарь, поэтому мы, в принципе, довольны.

– Вы не отдыхали, а ездили в сборную – это в плюс или в минус?
– Не сказал бы, что нас гоняли прямо в сборной. У нас две тренировки, два матча было. Каких-то сверхнагрузок мы не получили, – сказал Лямкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Во вчерашнем матче с «Салаватом Юлаевым» казанский клуб одержал победу со счётом 6:3.

