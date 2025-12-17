Московское «Динамо» объявило о подписании полноценного контракта с Анселем Галимовым

Нападающий Ансель Галимов подписал полноценное соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Односторонний контракт нападающего с московским клубом действителен до 31 мая 2026 года.

Ансель Галимов присоединился к бело-голубым 30 ноября, подписав с клубом пробный контракт. За это время 34-летний хоккеист провёл три матча, в которых команда одержала три победы. Форвард уже выступал за московское «Динамо» на протяжении двух сезонов (2015/2016, 2016/2017), провёл 111 игр, забросил 18 шайб и 17 раз ассистировал партнёрам.

Текущий сезон нападающий начинал в омском «Авангарде», контракт с которым расторг по соглашению сторон 21 ноября.