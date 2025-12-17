«Это уникальная ситуация». Тарасенко высказался об игре в звене с ещё двумя россиянами

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко высказался об игре в звене с ещё двумя россиянами. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0) второе звено «дикарей» состояло из российских форвардов — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина.
«Это уникальная ситуация, когда в НХЛ получается сыграть в одном звене с двумя россиянами. До этого мы играли с Кириллом Капризовым. Мы часто разговариваем на родном языке, это приятно. Не буду врать — классно, когда получается забросить. Даже в предыдущем матче не только у меня, но у всей нашей тройки было много возможностей, так что в какой-то момент просто получится реализовать», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.
Тарасенко в игре с «Вашингтоном» отметился дублем и результативной передачей. Юров забил гол и отдал две передачи.
- 17 декабря 2025
