«Это уникальная ситуация». Тарасенко высказался об игре в звене с ещё двумя россиянами

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко высказался об игре в звене с ещё двумя россиянами. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:0) второе звено «дикарей» состояло из российских форвардов — Владимира Тарасенко, Данилы Юрова и Якова Тренина.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 декабря 2025, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Тарасенко (Юров, Фэйбер) – 02:09     2:0 Капризов (Эрикссон Эк, Хьюз) – 32:51 (pp)     3:0 Тарасенко (Юров) – 44:23     4:0 Юров (Тарасенко) – 48:53     5:0 Болди (Кирстед) – 54:12 (sh)    

«Это уникальная ситуация, когда в НХЛ получается сыграть в одном звене с двумя россиянами. До этого мы играли с Кириллом Капризовым. Мы часто разговариваем на родном языке, это приятно. Не буду врать — классно, когда получается забросить. Даже в предыдущем матче не только у меня, но у всей нашей тройки было много возможностей, так что в какой-то момент просто получится реализовать», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

Тарасенко в игре с «Вашингтоном» отметился дублем и результативной передачей. Юров забил гол и отдал две передачи.

