Стали известны новые сроки сдачи ледовой арены в Нижнем Новгороде

Стали известны новые сроки сдачи ледовой арены в Нижнем Новгороде
Комментарии

Временно исполняющая обязанности министра спорта Нижегородской области Екатерина Парилова заявила, что новая ледовая арена в Нижнем Новгороде, на которой будет выступать хоккейный клуб «Торпедо», будет сдана в декабре 2026 года. Строительство арены на 12 тыс. зрителей было начато летом 2022 года.

— Строительная готовность ледового дворца в Нижнем Новгороде — 99%, устраняются замечания МЧС. Срок ввода в эксплуатацию, согласованный с Минспорта, — декабрь 2026 года.

— Почему так долго исправляете 1%?
— 256 замечаний от МЧС и пуско‑наладочный процесс по оборудованию, — цитирует Парилову «Матч ТВ».

Сейчас «Торпедо» выступает в КРК «Нагорный» (5500 зрителей), который был построен в 1972 году — это самая старая арена КХЛ.

