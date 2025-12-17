Скидки
Нападающий «Салавата Юлаева» Ефремов не нашёл позитивные моменты в проигранном дерби

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение в дерби с «Ак Барсом» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Терехов (Лямкин, Биро) – 05:31 (5x5)     1:1 Ян (Родевальд, Броссо) – 06:26 (5x5)     2:1 Семёнов (Барабанов) – 17:17 (4x5)     3:1 Хмелевски (Миллер, Лямкин) – 18:49 (5x5)     4:1 Яшкин (Барабанов, Князев) – 33:02 (5x5)     4:2 Броссо (Ян, Берлёв) – 37:51 (5x4)     5:2 Князев (Барабанов, Яшкин) – 45:48 (5x5)     5:3 Горшков – 57:00 (4x5)     6:3 Кателевский (Фисенко, Карпухин) – 57:35 (5x5)    

– Что-то позитивное в игре отметите для своей команды?
– Я бы не сказал, что в матче для нас в принципе было что-то позитивное, но не хочется концентрироваться на негативе, вешать нос. Нужно делать выводы и готовиться к следующему матчу.

– Виктор Николаевич сказал, что переизбыток большинства надломил команду. Согласны с этим?
– В любом случае, если ты не забиваешь в большинстве – отдаёшь инициативу. Плюс ребята, которые в большинстве не играют, они замерзают, теряют игровой тонус, игра получается в итоге рваная. Нам нужно лучше играть в большинстве, действительно, если есть такие шансы – их надо использовать, – сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

