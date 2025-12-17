Нападающий «Салавата Юлаева» Ефремов не нашёл позитивные моменты в проигранном дерби

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов прокомментировал поражение в дерби с «Ак Барсом» (3:6).
– Что-то позитивное в игре отметите для своей команды?
– Я бы не сказал, что в матче для нас в принципе было что-то позитивное, но не хочется концентрироваться на негативе, вешать нос. Нужно делать выводы и готовиться к следующему матчу.
– Виктор Николаевич сказал, что переизбыток большинства надломил команду. Согласны с этим?
– В любом случае, если ты не забиваешь в большинстве – отдаёшь инициативу. Плюс ребята, которые в большинстве не играют, они замерзают, теряют игровой тонус, игра получается в итоге рваная. Нам нужно лучше играть в большинстве, действительно, если есть такие шансы – их надо использовать, – сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
