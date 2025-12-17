Нападающий «Салавата Юлаева» Ефремов высказался о паузе в КХЛ на матчи сборных

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов высказался о паузе в КХЛ на матчи сборных, в которой команде был предоставлен отдых.

– Как команда провела паузу на матчи сборных?

– Думаю, что так же, как и все команды, плюс-минус, отдохнули, потом хорошо потренировались, приехали в Казань, но, видимо, недостаточно были готовы к игре, раз такой результат.

– Что проще, тренироваться или играть?

– Тут всё должно быть в меру. Мы играем, график плотный, но бывает нужна небольшая пауза, набраться эмоций, побыть с семьями. Всего должно быть в меру, – сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.