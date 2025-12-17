Скидки
Ефремов — о Жаровском: рады за него, что его вызвали в сборную, мы его поддерживаем

Ефремов — о Жаровском: рады за него, что его вызвали в сборную, мы его поддерживаем
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов заявил, что в команде поддержали молодого нападающего Александра Жаровского, который был вызван в российскую сборную для участия в матчах Кубка Первого канала в Новосибирске.

– Пошутили над Жаровским? Все отдыхали, а ему пришлось ехать в сборную.
– Нет, мы не шутили, наоборот, порадовались за него, что его вызвали, он молодец. Но в любом случае тяжело, когда ты играешь, перелёты, едешь в сборную. Так что в принципе, думаю, всё будет нормально. Он приехал, он с нами, мы его поддерживаем, – сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
