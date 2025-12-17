Скидки
«Лада» и ЦСКА довольны обменом». Никитин — о приобретении защитника Холлоуэлла

«Лада» и ЦСКА довольны обменом». Никитин — о приобретении защитника Холлоуэлла
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с «Ладой» и оценил обмен защитник Мака Холлоуэлла.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Абрамов, Полтапов) – 06:21 (5x4)     0:2 Рой (Соркин, Полтапов) – 18:34 (5x4)     0:3 Полтапов (Коваленко) – 20:59 (5x5)     1:3 Бурдасов (Граовац) – 24:18 (5x5)     1:4 Гурьянов (Зернов, Коваленко) – 32:56 (5x4)     2:4 Тянулин (Бурдасов, Сёмин) – 33:50 (5x5)    

— В целом игра у нас складывалась. Ненужные голы, конечно, давали импульс команде соперника. Спецбригады хорошо сработали. В принципе, парни заслужили победу.

— ЦСКА выиграл третий матч подряд. Команда находит свою игру?
— Рано об этом говорить. Стабильность — признак мастерства, к этому и двигаемся. Но за это надо платить самоотверженностью, дисциплиной, характером, командными действиями. Это процесс построения команды.

— В обмене ваш клуб получил Мака Холлоуэлла. Как оцените обмен и как планируете задействовать защитника?
— Не скажу, что мы его очень хорошо знаем. В своё время Дмитрий Сергеевич Юшкевич его смотрел для Ярославля, поэтому представляем его сильные качества и то, над чем надо работать. Считаем, что нам не хватает такого защитника. Думаю, что и «Лада», и мы будем довольны обменом, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.

