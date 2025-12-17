«Лада» и ЦСКА довольны обменом». Никитин — о приобретении защитника Холлоуэлла

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги победного матча с «Ладой» и оценил обмен защитник Мака Холлоуэлла.
— В целом игра у нас складывалась. Ненужные голы, конечно, давали импульс команде соперника. Спецбригады хорошо сработали. В принципе, парни заслужили победу.
— ЦСКА выиграл третий матч подряд. Команда находит свою игру?
— Рано об этом говорить. Стабильность — признак мастерства, к этому и двигаемся. Но за это надо платить самоотверженностью, дисциплиной, характером, командными действиями. Это процесс построения команды.
— В обмене ваш клуб получил Мака Холлоуэлла. Как оцените обмен и как планируете задействовать защитника?
— Не скажу, что мы его очень хорошо знаем. В своё время Дмитрий Сергеевич Юшкевич его смотрел для Ярославля, поэтому представляем его сильные качества и то, над чем надо работать. Считаем, что нам не хватает такого защитника. Думаю, что и «Лада», и мы будем довольны обменом, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.
