Боб Хартли стал третьим иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли достиг отметки в 200 побед в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной стала победа ярославского клуба над минским «Динамо» (3:2 Б). Хартли стал третьим иностранцем в истории лиги, достигшим такого результата.

Рекордсменом по этому показателю является белорус Андрей Скабелка, который одержал 303 победы. Второе место занимает чех Милош Ржига (267).

65-летний Хартли возглавляет «Локомотив» с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского «Авангарда», который в сезоне-2020/2021 привёл к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала.