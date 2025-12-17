Скидки
Боб Хартли стал третьим иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли достиг отметки в 200 побед в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной стала победа ярославского клуба над минским «Динамо» (3:2 Б). Хартли стал третьим иностранцем в истории лиги, достигшим такого результата.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Сурин (Иванов, Рафиков) – 02:21 (5x4)     2:0 Иванов (Сурин) – 10:12 (5x5)     2:1 Улле (Лимож, Смит) – 17:18 (5x5)     2:2 Лимож (Энас, Смит) – 42:25 (5x4)     3:2 Каюмов – 65:00    

Рекордсменом по этому показателю является белорус Андрей Скабелка, который одержал 303 победы. Второе место занимает чех Милош Ржига (267).

65-летний Хартли возглавляет «Локомотив» с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского «Авангарда», который в сезоне-2020/2021 привёл к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала.

Минское «Динамо» отыгралось с 0:2, но уступило «Локомотиву» по буллитам
