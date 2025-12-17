Боб Хартли стал третьим иностранным тренером, одержавшим 200 побед в КХЛ
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли достиг отметки в 200 побед в Континентальной хоккейной лиге. Юбилейной стала победа ярославского клуба над минским «Динамо» (3:2 Б). Хартли стал третьим иностранцем в истории лиги, достигшим такого результата.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
1:0 Сурин (Иванов, Рафиков) – 02:21 (5x4) 2:0 Иванов (Сурин) – 10:12 (5x5) 2:1 Улле (Лимож, Смит) – 17:18 (5x5) 2:2 Лимож (Энас, Смит) – 42:25 (5x4) 3:2 Каюмов – 65:00
Рекордсменом по этому показателю является белорус Андрей Скабелка, который одержал 303 победы. Второе место занимает чех Милош Ржига (267).
65-летний Хартли возглавляет «Локомотив» с июля. С 2018 по 2022 год канадец был главным тренером омского «Авангарда», который в сезоне-2020/2021 привёл к первой в истории клуба победе в Кубке Гагарина. В 2019 году омичи под руководством Хартли дошли до финала.
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
16:30
-
16:19
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:00
-
14:50
-
14:40
-
14:32
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:31
-
13:30
-
13:10
-
13:00
-
12:55
-
12:45
-
12:25
-
12:10
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:10
-
10:50