Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

«Сочи» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Комментарии

Сегодня, 17 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне обе встречи выиграл магнитогорский «Металлург».

Матч «Сочи» — «Металлург» 17 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ и возглавляет сводную таблицу лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android