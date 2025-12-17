«Сочи» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 17 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится матч между местным ХК «Сочи» и магнитогорским «Металлургом». Игра на стадионе «Большой» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне обе встречи выиграл магнитогорский «Металлург».

На данный момент «Сочи» занимает последнее место в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорский «Металлург» лидирует в Восточной конференции КХЛ и возглавляет сводную таблицу лиги.