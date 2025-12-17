Скидки
Все новости
Равиль Якубов войдёт в тренерский штаб московского «Динамо» в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», в тренерский штаб Вячеслава Козлова в московском «Динамо» в скором времени войдёт Равиль Якубов. Специалист будет исполнять функции старшего тренера.

Бывший капитан московского «Динамо» уже работал в штабе родного клуба с декабря 2007 по апрель 2010 года и вместе с командой выиграл Кубок Шпенглера — 2008. Работал тренером в «Нефтехимике» с 18 ноября 2011-го по сезон-2012/2013 включительно. В «Витязе» ассистент тренера — с 1 ноября 2013-го. С 29 ноября 2015 года — исполняющий обязанности главного тренера ХК «Витязь».

Потом Равиль Амирович с 2018 года на протяжении очень долгого времени успешно трудился в штабе ЦСКА, с которым выиграл три Кубка Гагарина.

