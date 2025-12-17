Сафронов: при Кудашове «Динамо» играло без защиты, а при Козлове команда выглядит мобильно

Бывший генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов сравнил игру московского «Динамо» при Алексее Кудашове и при Вячеславе Козлове.

«Я очень рад за Вячеслава Козлова, он давно это заслужил. Как игрок в составе «Динамо» Слава выиграл первый Кубок Гагарина в истории клуба в сезоне-2011/2012. Как ни странно, ещё будучи помощником и работая в «Динамо», Козлов продолжал грамотно взаимодействовать с иностранцами и соблюдать те победные традиции, которые были заложены динамовцами с советских времён. Человек принял на себя ответственность, стал исполняющим обязанности главного тренера, сумел быстро перестроить игровую систему.

При Алексее Кудашове команда забивала четыре шайбы, а пропускала шесть. Игра была без защиты. А при Козлове две недавние игры «Динамо» с «Локомотивом» и «Спартаком» напомнили мне легендарный матч бело-голубых с «Авангардом» и голом Якуба Клепиша. Команда выглядит мобильно, что вчерашний матч и продемонстрировал. Интересный активный хоккей, «газ-тормоз», динамовская команда буквально звенела!

Считаю, что, повторюсь, совет директоров заслуженно принял позицию и утвердил Вячеслава Анатольевича Козлова главным тренером московского «Динамо». Желаю ему побед, успехов, так держать. Не каждому тренеру удаётся семь матчей подряд стабильно выступать и обыгрывать хороших соперников», – сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.