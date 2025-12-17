Скончался призёр Олимпийских игр в составе сборной Чехословакии Йозеф Горешовский

Серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр по хоккею в составе сборной Чехословакии защитник Йозеф Горешовский умер на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея. Причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Горешовский выступал за сборную Чехословакии с 1967 по 1974 год. На Играх 1968 года он завоевал серебро, тогда по ходу турнира чехословацкие хоккеисты обыграли сборную СССР (5:4), но в последнем матче не смогли переиграть шведов (2:2), и золото выиграла советская команда. На Играх 1972 года команда Чехословакии заняла третье место, пропустив вперёд сборные СССР (золото) и США (серебро).

В активе Горешовского три бронзовые, две серебряные и одна золотая медаль чемпионатов мира. На турнире в 1972 году чехословацкая команда прервала серию сборной СССР из девяти побед на мировых первенствах. По ходу клубной карьеры защитник представлял чешские «Кладно», «Спарту», «Дуклу» и «Чешске-Будеёвице». После завершения карьеры Горешовский был включён в Зал славы чешского хоккея.