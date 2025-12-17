«Результаты говорят за себя». Гендиректор «Динамо» прокомментировал утверждение Козлова

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался об утверждении Вячеслава Козлова главным тренером.

— Насколько утверждение Козлова для совета директоров было простым решением?

— Результаты последних игр, думаю, говорят сами за себя. Мы видим, как команда заиграла. Это человек, который давно в команде, давно в системе, знает ребят, ребята знают его, его требования. Здорово, что всё так получилось. Со своей стороны хотим пожелать Вячеславу Анатольевичу удачи, успехов, здоровья, чтобы и у него, и у команды в первую очередь всё получилось, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.