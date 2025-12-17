Скидки
«Результаты говорят за себя». Гендиректор «Динамо» прокомментировал утверждение Козлова

«Результаты говорят за себя». Гендиректор «Динамо» прокомментировал утверждение Козлова
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался об утверждении Вячеслава Козлова главным тренером.

— Насколько утверждение Козлова для совета директоров было простым решением?
— Результаты последних игр, думаю, говорят сами за себя. Мы видим, как команда заиграла. Это человек, который давно в команде, давно в системе, знает ребят, ребята знают его, его требования. Здорово, что всё так получилось. Со своей стороны хотим пожелать Вячеславу Анатольевичу удачи, успехов, здоровья, чтобы и у него, и у команды в первую очередь всё получилось, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Эксклюзив
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
