Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Вячеславом Козловым

В московском «Динамо» рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Вячеславом Козловым
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что контракт с главным тренером Вячеславом Козловым подписан до конца текущего сезона. Ранее специалист исполнял обязанности главного тренера.

— На какой срок рассчитан контракт с Козловым?
— Пока до конца сезона.

— Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?
— Скажу так: от добра добра не ищут.

— Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?
— Могут быть, скорее всего, ещё дополнения, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Эксклюзив
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android