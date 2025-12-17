В московском «Динамо» рассказали, на какой срок рассчитан контракт с Вячеславом Козловым

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что контракт с главным тренером Вячеславом Козловым подписан до конца текущего сезона. Ранее специалист исполнял обязанности главного тренера.

— На какой срок рассчитан контракт с Козловым?

— Пока до конца сезона.

— Какие-то другие кандидаты обсуждались? Или сегодняшнее решение было принято единогласно и без обсуждений?

— Скажу так: от добра добра не ищут.

— Тренерский штаб продолжит свою работу в прежнем составе или могут быть какие-то изменения?

— Могут быть, скорее всего, ещё дополнения, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.