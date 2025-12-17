Скидки
Амур — Адмирал, результат матча 17 декабря 2025 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

«Амур» обыграл «Адмирал» и сравнял счёт в сезонной серии дальневосточного дерби
Комментарии

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и владивостокским «Адмиралом». Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Ли (Лихачёв, Коротких) – 07:11 (5x5)     2:0 Талалуев (Свечников, Евсеев) – 35:10 (5x5)     2:1 Петухов (Сошников) – 38:07 (5x5)     3:1 Лихачёв (Ли, Гальченюк) – 53:13 (5x5)    

Голами в составе «Амура» отметились Олег Ли, Илья Талалуев, Ярослав Лихачёв. За «Адмирал» заброшенной шайбой отметился Егор Петухов. Ворота команд защищали голкиперы Максим Дорожко и Адам Гуска.

Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми!
Таким образом, «Амур» сравнял счёт в сезонной серии с «Адмиралом». На данный момент команды одержали по две победы. «Амур» и «Адмирал» в этом сезоне проведут между собой ещё два матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

