Сушко — о Козлове: у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался об изменении в игре команды при Вячеславе Козлове.

— Показалось, что под руководством Козлова команда стала играть прагматичнее и ответственнее в обороне. Насколько довольны сейчас именно игрой? Или результат определяет всё?

— У нас хорошая победная серия. Если не ошибаюсь, то за последний месяц четыре игры мы провели «на ноль», а любые матчи «на ноль» – это всегда заслуга всей команды и в первую очередь вратаря. Знаете, тут не бывает чьей-то одной заслуги, это результат именно командной работы.

— Всегда считалось, что у Козлова какая-то особая коммуникация с легионерами. И мы видим, как после отставки Кудашова почти все легионеры добавили в игре. Вы считаете, это совпадение, или видите его влияние на Комтуа, Уила, Сикуру?

— Для любого канадского игрока Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нём мечтают. Вячеслав Анатольевич дважды поднимал его над головой. Думаю, у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.