Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко — о Козлове: у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков

Сушко — о Козлове: у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался об изменении в игре команды при Вячеславе Козлове.

— Показалось, что под руководством Козлова команда стала играть прагматичнее и ответственнее в обороне. Насколько довольны сейчас именно игрой? Или результат определяет всё?
— У нас хорошая победная серия. Если не ошибаюсь, то за последний месяц четыре игры мы провели «на ноль», а любые матчи «на ноль» – это всегда заслуга всей команды и в первую очередь вратаря. Знаете, тут не бывает чьей-то одной заслуги, это результат именно командной работы.

— Всегда считалось, что у Козлова какая-то особая коммуникация с легионерами. И мы видим, как после отставки Кудашова почти все легионеры добавили в игре. Вы считаете, это совпадение, или видите его влияние на Комтуа, Уила, Сикуру?
— Для любого канадского игрока Кубок Стэнли – очень важный трофей, все о нём мечтают. Вячеслав Анатольевич дважды поднимал его над головой. Думаю, у него огромный авторитет. И не только среди североамериканских игроков, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Эксклюзив
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android