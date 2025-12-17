Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор московского «Динамо» рассказал о текущей ситуации во вратарской линии команды

Гендиректор московского «Динамо» рассказал о текущей ситуации во вратарской линии команды
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о вратарской линии команды, в которую входят Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин. Оба голкипера отлично показывают себя в текущем сезоне.

— Что скажете о конкуренции во вратарской линии? Мы видим, что и Максим Моторыгин бешено прогрессирует, и Владислав Подъяпольский вчера вернулся – и «сухарь» сразу.
— Мы очень-очень довольны, что у нас два топовых вратаря. Рады, что и одному голкиперу, и второму в хорошем смысле спортивная конкуренция идёт на пользу, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Эксклюзив
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android