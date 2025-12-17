Гендиректор московского «Динамо» рассказал о текущей ситуации во вратарской линии команды

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о вратарской линии команды, в которую входят Владислав Подъяпольский и Максим Моторыгин. Оба голкипера отлично показывают себя в текущем сезоне.

— Что скажете о конкуренции во вратарской линии? Мы видим, что и Максим Моторыгин бешено прогрессирует, и Владислав Подъяпольский вчера вернулся – и «сухарь» сразу.

— Мы очень-очень довольны, что у нас два топовых вратаря. Рады, что и одному голкиперу, и второму в хорошем смысле спортивная конкуренция идёт на пользу, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.