Гендиректор «Динамо» — об усилении: мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о вариантах возможного усиления состава команды.

— Есть ли понимание, какие позиции «Динамо» намерено усилить?

— Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас.

— Как произошёл обмен защитника Романа Калиниченко. Говорят, что его приход был вашей инициативой?

— У нас в «Динамо» нет такого, чтобы кто-то единолично принимал решения. В первую очередь игрока обсуждает тренерский штаб, принимается общее решение.

— Есть ли подвижки по действующим игрокам?

— Как уже сказал, работа ведётся круглогодично, постоянно. Со всеми лидерами хороший диалог, у них огромное желание играть в «Динамо», поэтому думаю, всё будет хорошо, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.