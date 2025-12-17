Скидки
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» — об усилении: мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас

Гендиректор «Динамо» — об усилении: мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о вариантах возможного усиления состава команды.

— Есть ли понимание, какие позиции «Динамо» намерено усилить?
— Работа на трансферном рынке ведётся круглогодично. Мы бы много чего хотели, но не всё зависит от нас.

— Как произошёл обмен защитника Романа Калиниченко. Говорят, что его приход был вашей инициативой?
— У нас в «Динамо» нет такого, чтобы кто-то единолично принимал решения. В первую очередь игрока обсуждает тренерский штаб, принимается общее решение.

— Есть ли подвижки по действующим игрокам?
— Как уже сказал, работа ведётся круглогодично, постоянно. Со всеми лидерами хороший диалог, у них огромное желание играть в «Динамо», поэтому думаю, всё будет хорошо, – сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Эксклюзив
«Мы видим, как заиграла команда». Гендиректор «Динамо» — о решении по главному тренеру
Комментарии
