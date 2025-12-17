«Сибирь» совершила обмен защитниками с московским «Динамо»

Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с хоккейным клубом «Динамо» Москва, в результате которого новосибирскую команду пополнил защитник Никита Баклашёв. В обратном направлении отправился защитник Роман Калиниченко.

Никита Баклашёв родился 5 февраля 2005 года в Москве. Здесь же начал карьеру. Защитник — воспитанник динамовской школы. В 2021 году дебютировал за команду бело-голубых в МХЛ. В июле 2024 года хоккеиста отдали в аренду в ХК «Сочи». Впервые сыграл в КХЛ 3 октября 2024 года. 16 марта 2025 года забросил первую шайбу в лиге. Баклашёв принял участие в 42 матчах чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В мае 2025 года после окончания аренды защитник вернулся в московское «Динамо».

25-летний Калиниченко провёл в КХЛ 71 матч и набрал 3 (1+2) очка.