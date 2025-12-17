Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Металлург Мг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» совершила обмен защитниками с московским «Динамо»

«Сибирь» совершила обмен защитниками с московским «Динамо»
Комментарии

Хоккейный клуб «Сибирь» совершил обмен с хоккейным клубом «Динамо» Москва, в результате которого новосибирскую команду пополнил защитник Никита Баклашёв. В обратном направлении отправился защитник Роман Калиниченко.

Никита Баклашёв родился 5 февраля 2005 года в Москве. Здесь же начал карьеру. Защитник — воспитанник динамовской школы. В 2021 году дебютировал за команду бело-голубых в МХЛ. В июле 2024 года хоккеиста отдали в аренду в ХК «Сочи». Впервые сыграл в КХЛ 3 октября 2024 года. 16 марта 2025 года забросил первую шайбу в лиге. Баклашёв принял участие в 42 матчах чемпионата КХЛ и набрал 4 (1+3) очка. В мае 2025 года после окончания аренды защитник вернулся в московское «Динамо».

25-летний Калиниченко провёл в КХЛ 71 матч и набрал 3 (1+2) очка.

Материалы по теме
Россыпь классных матчей в одно время. В КХЛ пора решать вечную проблему с календарём
Россыпь классных матчей в одно время. В КХЛ пора решать вечную проблему с календарём
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android