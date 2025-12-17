Скидки
И. о. главного тренера «Адмирала» рассказал, какой аспект игры пытается изменить

И. о. главного тренера «Адмирала» рассказал, какой аспект игры пытается изменить
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении от «Амура» (1:3) и заявил, что пытается изменить игру команды в обороне. Дальневосточный клуб провёл первый матч после отставки Леонида Тамбиева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Ли (Лихачёв, Коротких) – 07:11 (5x5)     2:0 Талалуев (Свечников, Евсеев) – 35:10 (5x5)     2:1 Петухов (Сошников) – 38:07 (5x5)     3:1 Лихачёв (Ли, Гальченюк) – 53:13 (5x5)    

«Интересный матч после перерыва в чемпионате. С обилием голевых моментов. К сожалению, «Амур» использовал эти моменты, а мы – нет. Наверное, потеряли игровой тонус, отсюда такой результат. Была нервозность, ребята старались играть в атаке креативно, но было много брака.

Пытаемся немножко поменять игру в обороне, понимаю, с наскока не получается, но ребята стараются. Третий гол – это то, над чем мы работали, то, за что нас наказали. Будем каждый день над этим работать. Игра в большинстве? Работаем, были хорошие моменты, но просто нужно забить. Где-то мы затягиваем, пытаемся отдать лишнюю передачу, а соперники успевают её перекрыть», — цитирует Гизатуллина сайт КХЛ.

