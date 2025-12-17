И. о. главного тренера «Адмирала» рассказал, какой аспект игры пытается изменить

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин высказался о поражении от «Амура» (1:3) и заявил, что пытается изменить игру команды в обороне. Дальневосточный клуб провёл первый матч после отставки Леонида Тамбиева.
«Интересный матч после перерыва в чемпионате. С обилием голевых моментов. К сожалению, «Амур» использовал эти моменты, а мы – нет. Наверное, потеряли игровой тонус, отсюда такой результат. Была нервозность, ребята старались играть в атаке креативно, но было много брака.
Пытаемся немножко поменять игру в обороне, понимаю, с наскока не получается, но ребята стараются. Третий гол – это то, над чем мы работали, то, за что нас наказали. Будем каждый день над этим работать. Игра в большинстве? Работаем, были хорошие моменты, но просто нужно забить. Где-то мы затягиваем, пытаемся отдать лишнюю передачу, а соперники успевают её перекрыть», — цитирует Гизатуллина сайт КХЛ.
